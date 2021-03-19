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Вручение премии "Оскар" в этом году пройдет в очном формате

09:39
  • пятница
  • 19 марта 2021

Организаторы отказались от дистанционной церемонии

В этом году церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится в очном формате, сообщили организаторы мероприятия номинантам. Ранее "Оскар" перенесли на 25 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В Китае не будут транслировать "Оскар" из-за фильма про Гонконг

"Мы собираемся организовать безопасный и приятный вечер как для всех вас лично, так и для миллионов любителей кино по всему миру, и мы чувствуем, что виртуальный аспект умалит эти усилия", - также говорится в сообщении организаторов, которое приводит Reuters.

Отмечается, что во время вручения наград будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на COVID-19.

За звание "Лучшего фильма" поборятся ленты "Земля кочевников", "Отец", "Манк, "Иуда и черный мессия", "Минари", "Девушка, подающая надежды", "Звук металла", "Суд над чикагской семеркой". На "Лучшего режиссера" номинированы Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел, Томас Винтенберг, Дэвид Финчер и Ли Айзек Чун. "Лучшим актером" может стать Энтони Хопкинс, Чедвик Боузман, Риз Ахмед, Гари Олдман, Стивен Ян, а "Лучшей актрисой" - Кэри Маллиган, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд, Андра Дэй, Виола Дэвис.

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