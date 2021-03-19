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Мишустин распорядился расширить льготную ипотеку для молодых ученых

09:23
  • пятница
  • 19 марта 2021

Срок подготовки предложений – до 30 апреля

Правительству поручено подготовить предложения по расширению программы льготной ипотеки для молодых ученых. Распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам недавней поездки в Новосибирскую область.
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"Минобрнауки, Минстрою и Минфину поставлена задача представить предложения по расширению программы льготной ипотеки для молодых ученых. Сделать это нужно до 30 апреля", - сообщает пресс-служба кабмина.

Поручено также решить вопрос с получением молодыми учеными жилищных сертификатов. Минстрой и Минобрнауки до середины апреля представят предложения по упрощению этой процедуры, говорится в сообщении.

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