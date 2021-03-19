Мишустин распорядился расширить льготную ипотеку для молодых ученых

Срок подготовки предложений – до 30 апреля
Правительству поручено подготовить предложения по расширению программы льготной ипотеки для молодых ученых. Распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам недавней поездки в Новосибирскую область.
"Минобрнауки, Минстрою и Минфину поставлена задача представить предложения по расширению программы льготной ипотеки для молодых ученых. Сделать это нужно до 30 апреля", - сообщает пресс-служба кабмина.
Поручено также решить вопрос с получением молодыми учеными жилищных сертификатов. Минстрой и Минобрнауки до середины апреля представят предложения по упрощению этой процедуры, говорится в сообщении.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram