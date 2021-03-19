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Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг

09:33
  • пятница
  • 19 марта 2021

Улицы там выглядят "грустно и уныло"

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг и прилегающих улиц и набережных. Новый пост появился в пятницу в блоге мэра на его персональном сайте.

Он рассказал, что благоустройство острова Балчуг планировалось еще в прошлом году, однако реализовать проект не удалось из-за пандемии. Уже весной-летом этого года новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космо­­дамианская набережные и ряд примыкающих к ним улиц.

"Необходимость в благоустройстве на Балчуге просто бросается в глаза. Хотя он находится в двух шагах от Кремля и "Зарядья", улицы здесь выглядят грустно и уныло. Мало зелени, а узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов. Некомфортно всем: местным жителям, постояльцам отелей, офисным работникам и меломанам, приезжающим на концерты в Дом музыки", - написал мэр.

По его словам, основная идея благоустройства Балчуга - условное разделение городского пространства на историческое и современное. Так, движение по тротуарам "внутри" острова останется "спокойным и неторопливым", а на набережных у воды, где гуляют туристы и горожане, могло бы выглядеть более ярко и современно.

"Благоустройство острова Балчуг станет самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который мы реализуем в этом году", — написал Собянин.

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