Сергунина: В краудсорсинг-проекте "Мой "Техноград" приняли участие более 12 тысяч москвичей

Москвичи совместно с властями делают столицу лучше

В столичном краудсорсинг-проекте "Мой "Техноград" приняли участие свыше 12 тысяч москвичей, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"На краудсорсинговой платформе "Город идей" завершился проект "Мой "Техноград", посвященный развитию обучающих программ инновационно-образовательного комплекса на ВДНХ. В нем поучаствовали свыше 12 тыс. человек. Участники активно делились идеями - их мы получили больше 500. И не менее активно они поддерживали друг друга - за лучшие предложения было отдано 11 тыс. голосов. Опираясь на мнение горожан, мы дополним программу обучения в "Технограде", - отметила Сергунина.

Свои предложения жители столицы могли оставить в пяти категориях: "Цифра.Техноград" (цифровые технологии), "Сервис.Техноград" (услуги для населения), "Арт.Техноград" (креативные индустрии), "Урбан.Техноград" (городская инфраструктура) и "Пром.Техноград" (промышленность). Больше всего идей поступило на "Сервис.Техноград" - их количество составило 119. В топ попали предложения о встрече с лидерами мнений и профессионалами из сферы услуг и образовательные курсы по грамотному общению и оказанию помощи людям с особенностями здоровья. Также популярными стали "Пром.Техноград" (обеспечение оборудованных мест для столярного или ювелирного дела) и "Арт.Техноград" (изготовление и ремонт ювелирных изделий и часов).

Обсуждения позволили москвичам свободно обмениваться наблюдениями о жизни столицы, перспективных профессиях и направлениях бизнеса, а также наиболее востребованных надпрофессиональных навыках в трудовой деятельности.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, "Техноград" является уникальной образовательной площадкой на ВДНХ, включающей в себя программы, посвященные более чем 40 востребованным профессиям, а также специальностям будущего.

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