Худшие дни "холодной войны": что западная пресса пишет о Путине и Байдене

Неуверенность нового главы Белого дома не добавляет ему очков в рейтинге

Растерянность в американской администрации вызвало предложение Владимира Путина провести открытые онлайн-переговоры с Джо Байденом. Сам американский президент не нашёл, что сказать. Искать подходящий ответ перед журналистами пришлось его официальному представителю Джен Псаки.

Такого приглашения к диалогу в Вашингтоне явно не ждали. Отвечая на вопрос, готов ли Джо Байден к очередному раунду переговоров с Москвой, пресс-секретарь Белого дома спешно припоминает график президента. Оказалось, не готов: "слишком занят". Сам Байден отвечать на этот вопрос вовсе не стал. На брифинге один из журналистов всё-таки попытался пытался получить ответ. Но американский президент лишь молча развернулся и ушёл.

А вот Кремль, в свою очередь, всегда открыт к сотрудничеству. Но лишь при условии, что разговор состоится в формате прямой дискуссии - в онлайн-формате. Тем более, что это было бы полезно не только для наших стран, но и целого ряда других государств. Об этом Владимир Путин заявил накануне. Молчаливый отказ Вашингтона в самих США многие расценили как слабость, особенно резко высказался в своем Твиттере сын 45-го президента Дональда Трампа:

"Путин только что вызвал Джо Байдена на незаписанные живые дебаты. Весь мир знает, что у нас нет руководства на самом верху, только пустой костюм с телесуфлером (а он даже этого не может сделать правильно)".

Шпильку в адрес действующего главы государства, судя по комментариям, пользователи оценили. Тем более, на фоне последних оговорок Байдена. Накануне во время публичного выступления президент США назвал своего вице-президента Камалу Харрис лидером страны. Причём, даже не заметил ошибки. Оправдываться за подобные эпизоды приходится пресс-службе, как и за резкие высказывания. На вопрос журналистов, жалеет ли Байден о своих высказываниях в адрес Путина, Дженнифер Псаки ответила сдержанно: "Нет, президент дал прямой ответ на прямой вопрос".

Тем не менее, Америке есть над чем задуматься, уточнила пресс-секретарь, выступая в эфире национального телеканала. Особенно в отношении проблем расизма, на которые указал российский лидер. По словам Путина, афроамериканцы в Соединенных Штатах до сих пор сталкиваются с "несправедливостью и истреблением".

Тема непростых отношений между Россией и США уже несколько дней не сходит с передовиц западной прессы.

"Этот словесный пинг-понг ввергает российско-американские отношения в новый виток напряжённости", - пишет Le Monde.

"Путин холодно отреагировал на обвинения Байдена. Каков следующий шаг в российско-американских отношениях? Эта эскалация напоминает худшие дни "холодной войны", - отмечает Bild.

Однако в Москве говорят исключительно о диалоге - конструктивном и с учётом мнения всех сторон. Однако США, похоже, уже привыкли подгонять других под стандарты собственной демократии. Действуя исключительно в своих интересах.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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