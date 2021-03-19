Военные атташе из 34 стран привились "Спутником V"

Вакцину от коронавируса получили более 180 человек

На фоне улучшения ситуации с ковид-19 в стране Кипр с 1 апреля отменит обязательный карантин для прибывающих россиян. Чтобы защитить своих граждан, Филиппины одобрили применение "Спутника V". Нашей вакциной привились и военные атташе из 34-х государств. А вот в Мексике пресекли попытку выдать контрафакт за российский препарат.

Контрабандисты осваивают новый рынок. Партию неизвестного вещества в ампулах, имитирующих упаковку российской вакцины "Спутник V", спрятали в сумках-холодильниках. Сверху прикрыли бутылками с газировкой и сладостями. Из Мексики частный самолет должен был доставить нелегальный груз в Гондурас, но перед вылетом его обнаружили таможенники.

На этикетках - ошибки в названии самого препарата. К тому же, каждая ампула оригинальной вакцины имеет уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение. Изъятое вещество - подделка, подтвердили в Российском фонде прямых инвестиций, который отвечает за экспорт лекарственного средства:

"Попытка поставки поддельной партии вакцины является примером возможных провокаций против российского препарата. Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, направленную на дискредитацию вакцины "Спутник V" путём поставок её подделки".

Спекуляции с препаратами от ковида в странах Латинской Америки неслучайны. Заболеваемость на континенте по-прежнему высока, а иммунизация населения явно буксует. Так, в Эквадоре открыты лишь около 150 прививочных пунктов вместо 10 тысяч, которые обещало правительство.

Военный атташе южноамериканской республики Хорхе Роберто Сааведра, в отличие от большинства соотечественников, оказался в нужное время в нужном месте. Он привился вакциной "Спутник V" в лечебно-диагностическом центре Минобороны России.

"Хотел поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации. Со мной пришла вакцинироваться моя жена, а также другие сотрудники ведомства", - сказал он.

Вакцинацию в Москве прошли уже больше 180 иностранных военных атташе из 34-х стран мира. Некоторые из них приехали в Россию недавно и не успели выучить русский, а потому в процедурный кабинет приходят с переводчиками.

15 тысяч доз вакцины до конца марта доставят в Хабаровский край. Сейчас в регионе открыты почти 40 прививочных пунктов – поток желающих защитить себя от коронавируса не спадает.

"Почетный коридор" - для пары пациентов. Зинаиде Семеновне 84, Василию Лаврентьевичу – 87. В стационар подмосковной Балашихи супруги поступили вместе – у обоих были серьезно поражены легкие. С тем, что это приговор, решительно не согласились ни врачи, ни они сами. За две недели пара вылечилась от ковида. Выписываются – тоже в один день.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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