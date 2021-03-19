Китай обвинил США в нарушении дипломатического протокола

Американская делегация повела себя некорректно, считают дипломаты из КНР

Поражение на дипломатическом фронте американская администрация понесла на приговорах с Китаем. Встреча прошла на Аляске. И анонсировалась как первая между высокопоставленными должностными лицами после вступления в должность команды Джо Байдена.

Однако свою миссию американская делегация, по сути, провалила. Госсекретарь Блинкен и советник президента по нацбезопасности Салливан заняли своими речами почти всё время, отведённое по протоколу на выступления обеих сторон. Кроме того, неожиданно обрушились с критикой на действия Китая во внутренних делах. За что и получили резкую и аргументированную отповедь со стороны гостей, передает "ТВ Центр".

"Я полагаю, что мы слишком хорошо думали о Соединённых Штатах. Ожидали, что вы будете соблюдать элементарный дипломатический протокол. Поэтому мы должны разъяснить нашу позицию. Позвольте сказать: Соединённые Штаты не имеют права разговаривать с Китаем с позиции силы. Если говорить об общечеловеческих ценностях, то вы не выражаете мнение всего мирового сообщества – лишь собственного правительства. Что касается кибератак, чемпионами в этом являетесь именно вы. Вы пригласили нас приехать сюда, но за день до нашего прибытия ввели против нас санкции. Не уверен, что так следует относиться к гостям", - заявил директор главного управления Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.

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