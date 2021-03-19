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Трамп-младший высмеял Байдена за отказ от беседы с Путиным

10:01
  • пятница
  • 19 марта 2021

Президента США назвали "пустым костюмом"

Соединенные Штаты остались без лидера. В Белом доме заседает "пустой костюм с телесуфлером", заявил сын экс-президента США Трампа. Дональд Трамп-младший отреагировал на отказ Джо Байдена от прямого разговора с президентом России Владимиром Путиным.
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"Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного текста. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху, есть только пустой костюм с телесуфлером", - написал Трамп-младший в Twitter.

Противники Соединенных Штатов в настоящее время с упоением "смотрят на слабость Америки", заключил Трамп-младший.

Президент США в недавнем интервью заявил, что российские власти – в том числе Владимир Путин – ответят за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. На выпады Байдена в отношении Путина, которые политологи назвали хамством, российский лидер ответил пожеланиями здоровья американскому президенту. И предложил побеседовать в прямом эфире. Белый дом вторые сутки уходит от прямого ответа на это предложение.

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