Для маленьких детей создадут собственный Instagram

Так они останутся под родительским контролем

В Facebook заявили о намерении создать особую версию сервиса Instagram специально для детей до 13 лет. Таким образом, дети смогут продолжить общение в Сети, но при этом находиться под родительским присмотром.

"Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое", - рассказал о задумке представитель Facebook Джо Осборн в беседе с Bloomberg.

Отмечается, что схожая технология уже есть у Facebook - Messenger Kids, которая представляет собой версию основного приложения, предназначенную для подростков и имеющую функции родительского контроля.

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