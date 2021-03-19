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ФСБ задержала в Геленджике сторонников украинских неонацистов

10:12
  • пятница
  • 19 марта 2021

Они готовились к терактам на территории России

ФСБ сообщила о задержании в Геленджике группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У." Они планировали теракты и массовые убийства.

В ходе спецоперации в Геленджике задержаны 13 человек, еще один – в Ярославле. В ходе обысков в местах их проживания изъято большое количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи и инструкции по изготовлению самодельных бомб и оружия.

Как сообщили задержанные, группа сторонников украинских неонацистов была создана в 2019 году. Подготовка к терактам, массовым убийствам и насильственным акциям против граждан велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии члены банды сожгли копию Знамени Победы.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Видео спецоперации публикует ТВЦ.RU.

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