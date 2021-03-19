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Все меньше россиян хотят отдавать детей в вуз

11:05
  • пятница
  • 19 марта 2021

После школы дети все чаще уходят в колледжи и техникумы

Все меньше россиян хотят, чтобы после школы их ребенок пошел учиться в вуз. За последние десять лет число таковых сократилось практически вдвое.
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О намерении детей продолжить образование заявили 43% участников опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. Год назад подобные планы были у 48% родителей, а в 2010 году – у 80%.

На сегодняшний день каждый пятый родитель надеется, что ребенок после выпуска из школы поступит в колледж, а каждый четвертый признает, что ребенок еще не сделал выбор и не решил, нужно ли учиться дальше. Уверенность в том, что после школы дети устроятся на работу, есть у 2% российских родителей.

Отмечается, что во многом на ситуацию в этом году повлияли снижение качества школьного образования из-за "дистанционки", закрытие очных подготовительных курсов в связи с пандемией коронавируса, а также неспособность родителей оплачивать услуги репетиторов, передает РБК.

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