В Нижегородской области кондуктор выгнала из автобуса слепого пассажира

Разгорелся скандал

В Нижегородской области прокуратура начала проверку после вопиющего случая: кондуктор высадила из автобуса незрячего пассажира с собакой-поводырём.

54-летний Алексей Гришаев возвращался с работы. Сотрудница транспортной компании сначала потребовала надеть на животное намордник. Доводы мужчины о том, что собака специально обучена подать нужную вещь, не помогли. Завязался конфликт, передает "ТВ Центр".

54-летний Алексей Гришаев всё-таки выполнил требование. Однако после кондуктор решила взыскать деньги за проезд животного, который по закону бесплатный. Пассажир отказался, тогда водитель остановил автобус, а на место вызвали полицию. Чтобы не продолжать конфликт, мужчина просто покинул салон.

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