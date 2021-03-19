Путин обсудил с Совбезом борьбу с организованной преступностью

Совещание проходило в формате видеоконференции
Вопросы борьбы с организованной преступностью обсудил в пятницу Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности. Встреча прошла в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".
В частности, президент предложил участникам совещания обсудить отдельные - особо чувствительные - аспекты этого направления деятельности. О текущей ситуации главе государства доложили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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