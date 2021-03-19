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Восемь детей попали в больницу из-за отравления хлором в Татарстане

10:28
  • пятница
  • 19 марта 2021

Следствие выясняет подробности ЧП в бассейне

ЧП в бассейне города Мензелинска в Татарстане. Восемь детей были доставлены в больницу после тренировки, предполагают отравление хлором. Трое ребят госпитализированы.
Девять детей госпитализированы с отравлением с подмосковной спортбазы

"Вечером 18 марта ... в городе Мензелинске, в бассейне одного из спортивных комплексов получили отравление, предположительно хлором, дети 2005-2008 годов рождения, восемь из которых были доставлены в медицинское учреждение, трое - госпитализированы", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Татарстану.

Во время занятий в бассейне дети почувствовали недомогание. Тренер вывел их на улицу и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место экстренные службы выявили неисправность оборудования, в частности системы вентиляции.

Следователи выясняют обстоятельства ЧП,  решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", передает РИА Новости.

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