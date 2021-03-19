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За сутки в России выявлено 9699 новых случаев коронавируса

11:18
  • пятница
  • 19 марта 2021

Выздоровели 12337 человек

В России за минувшие сутки выявили 9699 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4437938.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1809. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 921 человек, в Подмосковье - 605.

Выздоровел за сутки 12337 человек. Скончались 443 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 4049373 человека. Общее число умерших достигло 94267.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 116,7 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 488339 человек.

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