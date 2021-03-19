Эколог раскрыл опасность весенних сугробов

Тающие сугробы могут быть опасны для здоровья

В крупных городах весеннее таяние сугробов – вовсе не такой безобидный процесс, каким может показаться на первый взгляд. Грязный городской снег несет опасность для здоровья горожан, предупредил эколог Антон Ястребцев.

Эксперт объяснил, что весной при таянии снега проступает весь слой реагентов, который использовался в городе в течение зимы. Из-за этого горожане все чаще приносят на обуви в квартиру химикаты, что провоцирует развитие аллергических реакций.

"Целая беда, когда по квартирам эту грязь разносят. Она вызывает аллергическую реакцию. Говорят, что реагенты против льда и снега безобидны, но не совсем. Конечно, это не цианистый калий, не гербициды с пестицидами. Но реагенты – это хлориды. Они могут вызывать аллергическую реакцию у людей. Также они портят обувь, портят мебель, портят паркет и так далее", - отметил Ястребцев.

Он рекомендовал после прихода с улицы сразу разуваться, а не разгуливать в обуви по квартире. Не лишним будет и регулярно протирать подошвы уличных ботинок влажной тряпкой, передает Радио Sputnik.

"Чтобы решить проблему, надо запретить использовать реагенты на тротуарах и ввести лимит на дорогах. На автобанах можно использовать их без ограничения, но на обычных улицах надо очень сильно ограничить", - уверен эколог.

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