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Эколог раскрыл опасность весенних сугробов

11:07
  • пятница
  • 19 марта 2021

Тающие сугробы могут быть опасны для здоровья

В крупных городах весеннее таяние сугробов – вовсе не такой безобидный процесс, каким может показаться на первый взгляд. Грязный городской снег несет опасность для здоровья горожан, предупредил эколог Антон Ястребцев.
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Эксперт объяснил, что весной при таянии снега проступает весь слой реагентов, который использовался в городе в течение зимы. Из-за этого горожане все чаще приносят на обуви в квартиру химикаты, что провоцирует развитие аллергических реакций.

"Целая беда, когда по квартирам эту грязь разносят. Она вызывает аллергическую реакцию. Говорят, что реагенты против льда и снега безобидны, но не совсем. Конечно, это не цианистый калий, не гербициды с пестицидами. Но реагенты – это хлориды. Они могут вызывать аллергическую реакцию у людей. Также они портят обувь, портят мебель, портят паркет и так далее", - отметил Ястребцев.

Он рекомендовал после прихода с улицы сразу разуваться, а не разгуливать в обуви по квартире. Не лишним будет и регулярно протирать подошвы уличных ботинок влажной тряпкой, передает Радио Sputnik.

"Чтобы решить проблему, надо запретить использовать реагенты на тротуарах и ввести лимит на дорогах. На автобанах можно использовать их без ограничения, но на обычных улицах надо очень сильно ограничить", - уверен эколог.

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