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Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали на Филиппинах

10:51
  • пятница
  • 19 марта 2021

Регистрация прошла по ускоренной процедуре

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали Филиппины. Это 52-я страна, одобрившая разработанный в России препарат. Регистрация прошла по укоренной процедуре, сообщили в Российским фонде прямых инвестиций.
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"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины", - говорится в сообщении фонда.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Российская вакцина уже одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Как отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, Филиппины - одна из наиболее населенных стран Юго-Восточной Азии. Диверсификация национального портфеля вакцин благодаря включению в него препарата "Спутник V" открывает ее жителям доступ к одной из лучших вакцин, которая уже спасает жизни по всему миру.

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