Всего было две номинации

В Москве наградили победителей второго этапа конкурса "Читать, знать, помнить". Соревнование стало частью образовательного проекта "Мой район в годы войны", сообщает "ТВ Центр".

Школьники по крупицам собирали историю народа - в память о героях Великой Отечественной они читали художественные произведения о войне и людях, вставших на защиту Родины. Всего было две номинации - поэзия и проза. Организаторы считают, что, изучая историю своего города, района и даже двора, подростки уже никогда не забудут, какой подвиг совершили их предки.

"Патриот - человек, который предан своей стране. Но начать надо со своей семьи, со своего дома, со своего района, со своего города. Когда понятно, что ты изучаешь и знаешь, тогда тебе понятно, во имя чего это. Не надо ничего насаждать и придумывать - ребенку должно быть интересно", - рассказала депутат Госдумы Ирина Белых.

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