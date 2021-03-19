Названа вкусная и недорогая альтернатива сардине иваси и скумбрии

Рыбные блюда пользуются большой популярностью среди россиян

Информация о возможном подорожании сардин встревожила россиян, хотя Росрыболовство и заверило: дефицита рыбы не предвидится. При этом многие решили на всякий случай подыскать замену любимой рыбе.

Диетолог Дарья Русакова рассказала, что сардины и скумбрия полезны для иммунной и сердечно-сосудистой системы, а также оказывают благотворное воздействие на работу мозга.

"Сардина и скумбрия оказывают профилактическое воздействие при таких заболеваниях, как атеросклероз и преждевременное старение организма", - отметила она.

Что касается альтернативных вариантов, то сардины и скумбрию можно заменить черноморской лакедрой, кефалю и макрелю. Есть и более бюджетные варианты – треска, кета, палтус и красная рыба, заявил шеф-повар Даирбек Муталибов. Также он поделился одним из собственных рецептов приготовления макрели.

"Отварите рис до полной готовности. Затем возьмите филе макрели, посолите и поперчите по вкусу. Далее обжарьте на сковороде с каждой стороны по две-три минуты. Нарежьте кубиками свежие огурцы и растопите сливочное масло. На тарелку выложите рис, полейте его топленым маслом, сверху выложите макрель с огурцам", - рекомендовал он. Готовое блюдо нужно полить соусом терияки и украсить зеленью, передает 360.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram