Под завалами взорвавшегося дома в Химках находятся дети

Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП

Два человека остаются под завалами после взрыва в жилом доме в Химках. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняет прокуратура.

"Подразделения прибыли, разрушены перекрытия между 8 и 9 этажами, по предварительным данным, под завалами могут находиться два человека",- сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

По данным информированного источника агентства "Интерфакс", под завалами – двое детей. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Химкинский городской прокурор Денис Андреев, сообщили в прокуратуре Московской области. По предварительной версии, в доме взорвалась газовоздушная смесь. Пламя охватило пять квартир в здании по улице Зеленая.

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