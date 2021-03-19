Яна Рудковская показала свежие фото с полугодовалым сыном

Продюсер продемонстрировала "домашние" снимки

Продюсер Яна Рудковская показала подписчиком несколько фотографий с младшим сыном Арсением. Мальчику вот-вот исполнится полгода.

Рудковская продемонстрировала снимки, на которых она в домашнем костюме и босиком держит на руках маленького сына. Мальчик при этом увлеченно наблюдает за немецким шпицем по кличке Панчо.

"Арсюша и его друг Панчо", - подписала фотографии продюсер.

При этом Рудковская до сих пор так и не показала поклонникам лицо младшего ребенка. На новых снимках мальчика по-прежнему фотографировали со спины.

"Ну какой же он сладкий"; "Сладкий мальчик, пусть растет вам на радость"; "Какая вы счастливая! Всего самого наилучшего", - пожелали подписчики.

Младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсений родился 25 сентября прошлого года. Мальчика выносила суррогатная мать.

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