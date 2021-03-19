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Пропавшая с радаров НАТО российская подлодка не теряла связи со своим командованием

12:01
  • пятница
  • 19 марта 2021

Уровень скрытности российской субмарины превзошел ожидания

Уровень скрытности подлодки "Ростов-на-Дону" превзошел ожидания. Корабли НАТО уже неделю не могут отыскать российскую субмарину в Средиземном море. Тем не менее, экипаж постоянно поддерживает связь со своим командованием.
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"Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку "Ростов-на-Дону"... Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время, российское командование не теряет связь с "Ростов-на-Дону", - рассказал информированный источник агентству РИА Новости в День моряка-подводника.

Эксперт подчеркнул, что НАТО располагает широкими возможностями в Средиземном море. На поиски российской субмарины брошены большие силы – однако безрезультатно. Фактически, корабли альянса в условиях боевых действия находятся на прицеле – что их, безусловно, раздражает, подчеркнул собеседник агентства.

После сообщений иностранных СМИ о пропавшей с радаров НАТО российской субмарине командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов сообщил, что все шесть подводных лодок флота находятся в море на боевом дежурстве.

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