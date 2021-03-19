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При взрыве газа в Химках погиб трехлетний ребенок

12:02
  • пятница
  • 19 марта 2021

Еще одного ребенка нашли живым

Число жертв взрыва газа в Химках возросло до двух - спасатели нашли под завалами тело ребенка.

Кроме того, из-под завалов спасли еще одного ребенка, сообщает "РИА Новости". По данным агентства, погибшему ребенку - 3 года, пострадавшему - 12 лет.

Взрыв в Химках произошел в пятницу днем на одном из последних этажей жилого дома. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

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Спасатели на месте взрыва в жилом доме в Химках
Спасатели на месте взрыва в жилом доме в Химках
Последствия взрыва в жилом доме в Химках
Последствия взрыва в жилом доме в Химках
Последствия взрыва в жилом доме в Химках
Последствия взрыва в жилом доме в Химках
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