При взрыве газа в Химках погиб трехлетний ребенок

Еще одного ребенка нашли живым

Число жертв взрыва газа в Химках возросло до двух - спасатели нашли под завалами тело ребенка.

Кроме того, из-под завалов спасли еще одного ребенка, сообщает "РИА Новости". По данным агентства, погибшему ребенку - 3 года, пострадавшему - 12 лет.

Взрыв в Химках произошел в пятницу днем на одном из последних этажей жилого дома. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

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