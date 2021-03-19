При взрыве газа в Химках погиб трехлетний ребенок

Еще одного ребенка нашли живым
Число жертв взрыва газа в Химках возросло до двух - спасатели нашли под завалами тело ребенка.
Кроме того, из-под завалов спасли еще одного ребенка, сообщает "РИА Новости". По данным агентства, погибшему ребенку - 3 года, пострадавшему - 12 лет.
Взрыв в Химках произошел в пятницу днем на одном из последних этажей жилого дома. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram