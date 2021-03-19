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Прилучный и Карпович впервые вышли в свет вместе

13:18
  • пятница
  • 19 марта 2021

Актеры не афишируют свои отношения

Актер Павел Прилучный впервые официально вышел в свет с Мирославой Карпович. После развода Прилучного появились слухи о любовных отношениях между ним и Карпович, но артисты не подтверждают эту информацию.
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Прилучный и Карпович вместе посетили вечеринку, организованную в честь окончания съемок сериала "В клетке - 2". Артисты появились на мероприятии вместе и весь вечер просидели рядом, периодически о чем-то разговаривая. Также Карпович беседовала и с коллегами актера. После окончания торжества влюбленные уехали из ресторана вместе, передает СтарХит.

Несмотря на совместный выход в свет, поклонники уверены, что в отношениях пары не все гладко. "Павел вообще на Мирославу не реагирует. Его алкоголь на столе больше интересует"; "Видно, что Мирослава чувствует себя неуверенно. Выглядит зажатой", - прокомментировали фанаты видео с вечеринки.

Слухи о тайном романе Карпович и Прилучного появились прошлой весной – тогда приближенные актера рассказали, что причиной развода Прилучного и Муцениеце стала звезда "Папиных дочек".

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