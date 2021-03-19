Натовские танки расстреляли куриную ферму в Италии

Погибло множество птиц

Сотни птиц погибли в результате обстрела танком куриной фермы в итальянской провинции Порденоне. Инцидент произошел на местном армейском полигоне – при этом мишени расположены в противоположной от фермы стороне.

Как сообщает итальянская газета il Fatto Quotidiano, экипаж танка ошибся при учебной стрельбе. Хозяева фермы увидели разрушения только на следующее утро, придя на работу. Они сообщили, что множество птиц погибло при взрыве и под обломками здания.

Следователи наложили арест на четыре танка, принимавших участие в учениях. Экипажам предстоит объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населенного пункта. Расследованием занялась местная прокуратура.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram