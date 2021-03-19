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Взрыв в Химках: погибли три человека, в том числе двое детей

12:41
  • пятница
  • 19 марта 2021

Под завалами могут оставаться люди

Следственный комитет уточнил данные о жертвах взрыва в подмосковных Химках. Как сообщили в ведомстве, погибли три человека - мужчина и двое детей.

"В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трех человек: мужчины и двух детей. Под завалами, возможно, еще находятся люди. Погибшие проживали в одной квартире", - сообщила агентству ТАСС представитель управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось о двух погибших, в том числе трехлетнем ребенке.

Взрыв в жилом девятиэтажном доме в Химках произошел в пятницу днем на восьмом этаже. В результате произошло обрушение перекрытий и балконов на нескольких этажах.

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Последствия взрыва в жилом доме в Химках
Последствия взрыва в жилом доме в Химках
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