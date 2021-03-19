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Появились подробности задержания неонацистов в Геленджике и Ярославле

14:36
  • пятница
  • 19 марта 2021

Организатор ячейки уже отправлен под арест

ФСБ России провела сразу две спецоперации по задержанию сторонников украинского неонацистского сообщества. Лидер этой группировки призывал устраивать теракты на территории нашей страны. Одного участника банды взяли в Ярославле, еще 13 действовали в Геленджике.
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Кто-то из соседей вряд ли догадывался, что происходит за высоким забором этого роскошного особняка в Геленджике или в квартире на окраине Ярославля. Спецоперацию провели сразу в двух российских регионах, передает "ТВ Центр".

Шторы плотно закрыты, внутри неонацистские знамена, портреты Адольфа Гитлера и генерала-предателя Власова. Рядом черные балаклавы, ножи и молотки – планы у экстремистов были далеко идущие, а сама ячейка появилась еще в 2019-м году, поясняет Следственный комитет:

"В экстремистское сообщество было вовлечено ещё 12 человек. Его участники с целью подготовки к преступлениям экстремистской направленности проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыков владения холодным и огнестрельным оружием. Участники сообщества в период с ноября 2019 по декабрь 2020 года нападали на граждан по мотивам национальной ненависти, вражды и отношению к социальной группе и избивали их".

Все это они называли "тренировками" и снимали на мобильные телефоны. Содержимое ноутбука задержанных даже опытных оперативников поразило. Молодые люди от 16 до 30 лет вскидывают руки в традиционном нацистском приветствии, с гордостью позируют на фоне черных штандартов и жгут знамя Победы – своеобразная присяга на верность украинским радикалам. Идейный вдохновитель неонацистов -  Егор Краснов - глава киевской ультраправой организации, члены которой сами себя гордо называют "маньяками".

Как именно убивать и устраивать теракты, украинские радикалы объясняли при помощи четких инструкций.

В феврале точно такую же ячейку оперативники раскрыли в Воронеже. Все задержанные сейчас дожидаются суда, им грозят реальные тюремные сроки, в отличие от украинских кураторов. Ведь для киевских властей любой враг России -  истинный патриот.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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Задержание неонацистов в Геленджике
Задержание неонацистов в Геленджике
Задержание неонацистов в Геленджике
Задержание неонацистов в Геленджике
Задержание неонацистов в Геленджике
Задержание неонацистов в Геленджике
Задержание неонацистов в Геленджике
Задержание неонацистов в Геленджике
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