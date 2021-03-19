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Прокуратура начала проверку после высадки незрячего пассажира из автобуса

14:49
  • пятница
  • 19 марта 2021

Проводится расследование на предприятии

В Нижегородской области прокуратура начала проверку после вопиющего случая: кондуктор высадила из автобуса незрячего мужчину с собакой-поводырём. Причиной стал его отказ приобрести билет за проезд животного, который по закону - бесплатный. Тогда водитель остановил автобус, а возмущённые задержкой времени пассажиры вдобавок взъелись на невольного виновника ситуации.

- Я говорю: собака-поводырь, которая меня водит! Какое имели право меня выставить из автобуса?

Этот вопрос Алексей Гришаев теперь намерен задавать в суде. Всем, кто стал участником скандальной сцены в общественном транспорте. В тот день вместе с Дени они возвращались домой из другого города. Для инвалида первой группы без собаки даже не выйти на улицу. Тем более, сложно одному передвигаться по городу. В автобусе кондуктор сначала потребовала надеть на собаку намордник, а затем купить ей билет.

На глазах у равнодушных пассажиров полицейские вывели Алексея вместе с Дени из салона. Следующего автобуса им пришлось дожидаться почти час. В метель. Лабрадор - поводырь сопровождает хозяина везде. Провожает в магазин и терпеливо ждет на работе. В тот день он тоже нужен был ему. Ведь поводырь – это не просто домашнее животное. Это глаза невидящего человека. Алексей работает массажистом. И Дени сопровождает его на работу и домой. Лабрадор обучен в специальной кинологической школе. 259-й федеральный закон и его статья 21.1 четко прописывает право инвалида на бесплатный проезд собаки-проводника и допуск этой собаки-проводника непосредственно в транспорт. У Алексея шлейка с ручкой для Дени, с помощью которой она помогает хозяину передвигаться. Здесь крупными буквами написано: "Собака-поводырь". Но вот некоторые предпочитают не замечать таких нюансов.

Чем была вызвана злость кондуктора, так и не известно. Зато внимание журналистов к этой истории заинтересовало и правоохранительные органы. Проводится расследование на предприятии, и по итогам расследования будут приняты окончательные решения.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Собака-поводырь
Собака-поводырь
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