Собянин и Борисов осмотрели технопарк "Модуль"

Там работают около 700 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу посетил технопарк "Модуль" в столичном районе Аэропорт. Вместе с ним комплекс осмотрели заместитель председателя правительства России Юрий Борисов и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Технопарк включает в себя шесть корпусов общей площадью 14 с половиной тысяч квадратных метров. На его базе создана мощная лаборатория, которой могут воспользоваться любые компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта, передает "ТВ Центр".

Всего производства и исследовательские подразделения там разместили около 20 высокотехнологичных предприятий, в которых трудятся почти 700 человек.

"Мы продолжаем в Москве поддерживать и развивать технопарки. Это одно из главных направлений для технологической революции будущего. Сегодня уже работают более 40 технопарков, 67 тысяч человек - это, в основном, молодые люди - разработчики, инженеры, дизайнеры, которые создают новые виды продуктов. Мы обеспечиваем льготы по налогу на имущество, на прибыль, на землю. Ну, и вообще помогаем организационно таким структурам появляться", - рассказал Собянин.

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