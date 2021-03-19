В Москве почтили память героев, погибших в аварии на атомном ракетоносце К-19

Утечка радиации произошла в 1961 году

19 марта в России отмечается день моряка-подводника. Память героев, погибших в результате аварии на первом советском атомном ракетоносце К-19, почтили сегодня в Москве.

Летом 61-го года на судне произошла утечка радиации. 8 человек погибли из-за сильного облучения. В траурном митинге у памятника на Кузьминском кладбище приняли представители Клуба адмиралов, ветераны флота и сами участники похода подводной лодки К-19. А также председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов. Вместе они возложили цветы к мемориалу.

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