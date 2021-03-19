"Дом окатило волной": очевидцы о взрыве в Химках

В результате инцидента пострадали четыре квартиры

Кинологи завершили работу на месте взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковных Химках. ЧП произошло в пятницу утром. Три человека, в том числе один ребенок, погибли. Разрушены несколько квартир.

Сначала взрыв, и тут же - пожар! Пламя охватило сразу несколько квартир. Огонь распространялся стремительно, но прибывшим на место спасателям спустя короткое время удалось локализовать возгорание на 8 и 9 этажах, передает "ТВ Центр".

Погибли три человека - двое взрослых и ребенок. Трехлетнего малыша вытащили из-под завалов без сознания, как оказалось позже, мальчик не выжил. По разным данным, от 4 до 7 человек пострадали. Жильцы рассказывают: взрыв был сильным, свои квартиры они покидали в спешке.

"Мой дом окатило волной какой-то. Дверь в ванной содрогнулась. Я сразу побежала смотреть в окно. Маме сообщила. Потом мы подумали, что надо срочно собрать документы. Выйти", - рассказала местная жительница.

Газовоздушная смесь взорвалась в квартире на 8 этаже. Дом построен и газифицирован в 1983 году. Жильцы утверждают - газовое оборудование содержалось в порядке и проверялось совсем недавно, а семью из 137 квартиры, где случился взрыв, они знают плохо.

На месте трагедии работают все оперативные службы: МЧС, медики, прокуратура, СК и МВД. Прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, он взял происшествие под личный контроль.

"В следующие три недели мы полностью отремонтируем и восстановим подъезд. Мы предоставим проживание на эти три недели восстановления. А наш строительный блок после обследования оперативно сделает всё, что касается восстановления подъезда", - рассказал он.

В результате взрыва пострадали четыре квартиры. Две из них существенно. Разбор завалов продолжается. Во дворе развёрнут оперативный штаб. Жителей многоэтажки отправляют во временный пункт размещения, который находится неподалёку в лицее №16. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Александра Панина, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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