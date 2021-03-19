Фура вылетела в кювет в Москве (видео)

Обошлось без пострадавших

На Липецкой улице минувшей ночью в кювет вылетела фура. Кабина водителя по колеса застряла в снегу, а задняя часть прицепа повисла над тротуаром, сообщает "ТВ Центр".

Водитель не пострадал. Чтобы достать грузовик, спасателям пришлось сначала спилить деревья, и только потом, с помощью пожарного крана и цепей, они смогли вытащить машину из западни. Причиной аварии могла стать скользкая дорога.

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