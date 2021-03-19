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Ответ унылой погоде: в Москве раскрасили троллейбусы

15:17
  • пятница
  • 19 марта 2021

Весеннего настроения добавила художница Ирина Корина

В Москве решили дать свой ответ унылой погоде и выпустили в рейс кусочек весны - на колёсах! Т - единственный троллейбусный маршрут, который остался в столице - теперь стал разноцветным, передает "ТВ Центр".

Художница Ирина Корина устроила настоящий праздник цвета: рощи лип, ольхи, даже река! Теперь, чтобы поднять себе настроение, горожанам просто надо проехаться на обновлённом троллейбусе.

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