Театральные выходные: афиша культурных мероприятий в Москве

Те, кто к Мельпомене равнодушен, тоже найдут чем заняться в ближайшие дни

В субботу в Ленкоме - долгожданная премьера. На сцену возвращается легендарная "Поминальная молитва" - режиссёрский дебют Александра Лазарева. Вообще, эти выходные будут театральными: фестиваль "Золотая маска" продолжается, ведущие труппы представляют в столице лучшие спектакли.

Как пройти в библиотеку - один из главных вопросов недели. 20 марта в столичных библиотеках - день открытых дверей. И тогда же стартует Неделя детской книги. Какой будет книга в руках у ребенка - бумажная, электронная - не важно, считают писатели. Главное, чтобы читали.

"Хроники Нарнии" можно не только читать, но и смотреть. В театре. В спектакле красноярского ТЮЗа - минимум декораций. Магия создается благодаря видеомэппингу, костюмам, хореографии.

И это лишь один из спектаклей Детского Weekend'а на фестивале "Золотая маска" - лучшие постановки из девяти городов России покажут на сцене РАМТа. А В "Ленком" на этой неделе вернулась легендарная "Поминальная молитва". С великолепным текстом Григория Горина, с блестящей режиссурой Марка Захарова. Его самого не раз спрашивали - не хочет ли вернуть постановку, он отвечал - если станет совсем тревожно и грустно. Теперь спектакль бережно восстановили.

На "Городской ферме" ВДНХ с этой недели запускают мини-сериал о своих обитателях. А их немало. И харизматичны - все! "Будем рассказывать про гуся Василия в ближайших выпусках. У нас у всех животных есть имена. И Вася тоже очень человеко-ориентированный гусь, который откликается на имя", - рассказала исполнительный директор "Городской фермы" на ВДНХ Полина Вощанкина. Увидеть сериал можно на странице ВДНХ в социальных сетях.

А на нашем канале - захватывающие детективы. В субботу - "Немая". Капитан Шершнёв – великолепный следователь и отец-одиночка, воспитывающий дочь. Она перестала говорить, когда из семьи ушла мать. А 22 марта стартует долгожданный новый сезон сериала "Анна-детектив". Оторваться будет невозможно. Исторические декорации, интригующие расследования. И, конечно же, волнующие отношения главных героев.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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