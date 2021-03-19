Премьер Норвегии попала под следствие за нарушение карантина

Эрна Сульберг отпраздновала день рождения

Премьер-министр Норвегии попала под следствие, полиция выясняет обстоятельства возможного нарушения Эрной Сульберг законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями. Глава правительства, как предполагается, нарушила карантин во время празднования дня своего рождения.

"Расследование прояснит, что действительно произошло и было ли совершено нарушение только локальных или же центральных ограничений", - заявили в полиции.

Информацию стражи порядка получили из материалов СМИ, а затем и со слов самой Сульберг. Семья премьера в феврале собиралась по случаю празднования ее 60-леьтия дважды. Несмотря на действующие в стране ограничения по коронавирусу, на каждом мероприятии присутствовали более 10 человек, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NRK.

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