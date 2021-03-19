Кремль: "Россия не может не учитывать слова Байдена"

Дмитрий Песков озвучил позицию Москвы

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не может не обращать внимания на слова американского президента Джо Байдена о российском лидере.

При этом Песков подчеркнул, что Россия готова продолжать диалог с Соединенными Штатами, передает РИА Новости.

"Вы видите, что касается России, президент четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей", а также пригрозил, что российский лидер "ответит" за "вмешательство" в американские выборы. В ответ на это Путин пожелал американскому коллеге здоровья и напомнил, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Также российский президент предложил Байдену побеседовать в прямом эфире.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram