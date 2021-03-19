ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль: "Россия не может не учитывать слова Байдена"

13:19
  • пятница
  • 19 марта 2021

Дмитрий Песков озвучил позицию Москвы

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не может не обращать внимания на слова американского президента Джо Байдена о российском лидере.

Трамп-младший высмеял Байдена за отказ от беседы с Путиным
Оговорка Байдена подогрела слухи о его недееспособности

При этом Песков подчеркнул, что Россия готова продолжать диалог с Соединенными Штатами, передает РИА Новости.

"Вы видите, что касается России, президент четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира. Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей", а также пригрозил, что российский лидер "ответит" за "вмешательство" в американские выборы. В ответ на это Путин пожелал американскому коллеге здоровья и напомнил, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Также российский президент предложил Байдену побеседовать в прямом эфире.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.