Песков назвал вопросы, которые задал бы Путин Байдену

Если бы президент США согласился на предложенный российским лидером прямой диалог

Тему безосновательных обвинений Москвы со стороны Вашингтона затронул бы президент России в разговоре с Джо Байденом – если бы американский лидер согласился на предложенный Владимиром Путиным прямой диалог. Вопросов накопилось множество, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вопросы, связанные с двусторонними отношениями, вопросы, связанные с тем, как их выстраивать дальше, вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем, в чем только можно и так далее и тому подобное", - так ответил Песков журналистам, спросившим, какие вопросы хотел бы задать Путин Байдену.

Байден в недавнем интервью ответил "да" на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент США также заявил, что российский лидер "ответит" за якобы имевшее место вмешательство Москвы в американские выборы.

Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал тому здоровья и напомнил: оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Президент России предложил американскому коллеге диалог в прямом эфире. Однако Белый дом ответа на это предложение избегает, передает РИА Новости.

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