Беременная певица Алекса показала округлившийся живот

Звезда ждет первенца

Певица Алекса поделилась с поклонниками радостным событием – она ждет ребенка. Звезда показала фотографии с округлившимся животом и рассказала, как готовится к материнству.

32-летняя исполнительница не стала называть пол малыша. Вместо этого она спросила у более опытных подписчиц, где лучше всего покупать вещи для ребенка.

"В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни. Пришло время приятной суеты: выбирать коляску, кроватку, покупать детские вещи для нашего малыша. Среди моих подписчиц есть мамочки? Посоветуйте хорошие странички с красивой одеждой и всем необходимым, буду вам искренне благодарна", - написала она.

Ранее стало известно, что возлюбленный Алексы фитнес-тренер Вячеслав Дайчев сделал ей предложение. В свое время Дайчев ради певицы бросил беременную невесту Сашу Сивкову, однако Алекса всячески это опровергает.

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