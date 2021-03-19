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Центробанк повысил ключевую ставку впервые с 2018 года

13:44
  • пятница
  • 19 марта 2021

ЦБ допускает дальнейшее повышение

Центробанк повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Это произошло впервые с конца 2018 года. При этом банк допускает дальнейший рост ключевой ставки.

"Восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Согласно данным мониторинга Банка России, все большее количество предприятий сообщают о возвращении производства на уровни до начала пандемии. Последовательное снятие ограничительных мер поддерживает восстановление розничной торговли и сферы услуг", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление указывают на необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике.

В прошлом году Банк России для борьбы с последствиями пандемии коронавируса регулятор впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, напоминает РИА Новости. Летом ставка опустилась до исторического минимума в 4,25% годовых. Но уже осенью начался рост инфляции, что вынудило ЦБ приостановить смягчение.

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