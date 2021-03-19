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Доктор Мясников предположил, какие ограничения могут снять к лету

14:39
  • пятница
  • 19 марта 2021

Нынешняя ситуация с COVID-19 в России дает повод для оптимизма

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что к лету в России могут снять часть коронавирусных ограничений. По мнению доктора Александра Мясникова, ее слова указывают на то, что страна движется в правильном направлении в борьбе с COVID-19.

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Мясников предположил, что в первую очередь послабления могут коснуться процента наполняемости кинотеатров и ресторанов. Специалист выразил уверенность, что жизнь россиян постепенно возвращается в привычное русло.

"По сравнению с остальным миром, тем более с Европой и США, я у нас вообще сейчас никаких ограничений не вижу. Единственное — маски, но это, скорее, политическое решение. С медицинской точки зрения они несравнимы с той же вакцинацией. Как мы видим, в той же Европе, где все в масках и вводятся локдауны, все растет в геометрической прогрессии", - заявил врач.

Он допустил, что после летнего спада заболеваемости осенью может произойти очередной всплеск, передает "Вечерняя Москва".

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