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Пострадавший от взрыва дом в Химках пообещали быстро отремонтировать

13:56
  • пятница
  • 19 марта 2021

Губернатор Подмосковья назвал срок в три недели

Повреждения дома в Химках после взрыва бытового газа относительно небольшие. Пострадавший подъезд отремонтируют за три недели, пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Взрыв в Химках: погибли три человека, в том числе двое детей

"В следующие три недели мы полностью отремонтируем, восстановим подъезд. Разрушения незначительные, относительно конечно. Соответственно, все работы эти будут проведены за счет регионального бюджета", - заявил Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Взрыв прогремел на улице Зеленой в Химках утром 19 марта. Эпицентром была квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома – по предварительной версии, сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились перекрытия и балконы на нескольких этажах. Пострадали четыре человека, погибли трое – мужчина и двое детей, проживавших в одной квартире.

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