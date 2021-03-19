Пострадавший от взрыва дом в Химках пообещали быстро отремонтировать

Губернатор Подмосковья назвал срок в три недели

Повреждения дома в Химках после взрыва бытового газа относительно небольшие. Пострадавший подъезд отремонтируют за три недели, пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В следующие три недели мы полностью отремонтируем, восстановим подъезд. Разрушения незначительные, относительно конечно. Соответственно, все работы эти будут проведены за счет регионального бюджета", - заявил Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Взрыв прогремел на улице Зеленой в Химках утром 19 марта. Эпицентром была квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома – по предварительной версии, сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились перекрытия и балконы на нескольких этажах. Пострадали четыре человека, погибли трое – мужчина и двое детей, проживавших в одной квартире.

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