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Путин сформировал свою пятерку членов ЦИК

14:33
  • пятница
  • 19 марта 2021

В нее вошла Элла Памфилова

Владимир Путин завершил формирование нового состава Центральной избирательной комиссии. Президент России назвал свою пятерку членов ЦИК.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, в президентский список вошла нынешний председатель комиссии Элла Памфилова. Также в состав комиссии включены президентом Павел Андреев из Общественной палаты, сотрудник Администрации президента Наталья Бударина, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Полномочия руководителя Центризбиркома, как и остальных членов комиссии, заканчиваются в марте 2021 года. В составе ЦИК - 15 человек. Пятерых из них назначает президент России, по пять представителей утверждают Госдума и Совет Федерации.

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