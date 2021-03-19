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Шварценеггер возглавит сопротивление при вторжении инопланетян

14:55
  • пятница
  • 19 марта 2021

Эту роль ему доверили опрошенные британцы

Британцы составили список знаменитостей, которым готовы доверить руководство в случае вторжения на Землю инопланетян. Первое место досталось актеру Арнольду Шварценеггеру.

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В ответ на это экс-губернатор Калифорнии заявил в Сети, что готов возглавить сопротивление в случае необходимости. "Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить", - заявил Шварценеггер в Twitter.

Второе место в списке досталось актеру Уиллу Смитту, также в пятерку попали Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп занял восьмое место а действующий лидер США Джо Байден – двадцатое. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону досталась двенадцатая строчка. Также в список вошли Харрисон Форд, Сигурни Уивер и Джиллиан Андерсон.

Исследование проводилось британским телеканалом Blaze. Совершеннолетним жителям Соединенного Королевства предложили выбрать 20 знаменитостей, способных сплотить людей и отразить нашествие пришельцев. А опросе поучаствовали две тысячи человек.

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