Танцовщица Дарья Палей раскрыла отношение мужа к ее работе с Давой

Девушка замужем и воспитывает маленькую дочь

Танцовщица Дарья Палей, ставшая партнершей Давида Манукяна на шоу "Танцы со звездами", рассказала, ревнует ли ее муж к популярному блогеру.

23-летняя Палей призналась, что ее муж Алексей Сильде не переживает из-за Манукяна. Девушка отметила, что супругу известно, насколько сильны ее чувства к нему.

"Муж знает, как сильно я его люблю, он уверенный в себе мужчина, поэтому ревности не было. Тем более, он тренер Давида", - заявила танцовщица в Instagram.

Ранее Ольга Бузова после расставания с Манукяном предположила, что между Давой и Палей мог начаться роман. Певица аргументировала это тем, что танцовщица добавила ее в черный список в Instagram.

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