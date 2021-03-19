ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Танцовщица Дарья Палей раскрыла отношение мужа к ее работе с Давой

16:34
  • пятница
  • 19 марта 2021

Девушка замужем и воспитывает маленькую дочь

Танцовщица Дарья Палей, ставшая партнершей Давида Манукяна на шоу "Танцы со звездами", рассказала, ревнует ли ее муж к популярному блогеру.

Бузова "вычислила" любовницу Манукяна
Страдающая Бузова нежно обратилась к Даве после разрыва

23-летняя Палей призналась, что ее муж Алексей Сильде не переживает из-за Манукяна. Девушка отметила, что супругу известно, насколько сильны ее чувства к нему.

"Муж знает, как сильно я его люблю, он уверенный в себе мужчина, поэтому ревности не было. Тем более, он тренер Давида", - заявила танцовщица в Instagram.

Ранее Ольга Бузова после расставания с Манукяном предположила, что между Давой и Палей мог начаться роман. Певица аргументировала это тем, что танцовщица добавила ее в черный список в Instagram.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Дарья Палей и Давид Манукян
Дарья Палей и Давид Манукян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.