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Эрдоган назвал "роскошным" ответ Путина на слова Байдена

14:50
  • пятница
  • 19 марта 2021

И осудил главу Белого дома за подобные высказывания

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина, а также ответ российского лидера.

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"Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный и дал роскошный ответ", - приводит слова Эрдогана РИА "Новости".

Ранее в ходе телеинтервью Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Кроме того, глава Белого дома заявил, что президент России "ответит" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы в 2020 году, которое в Вашингтоне приписывают Москве.

Путин в ответ на оскорбление пожелал своему американскому коллеге здоровья, а также вспомнил детскую присказку: "Кто так обзывается, тот так и называется". Позднее Путин предложил Байдену провести разговор в прямом эфире, чтобы обсудить насущные проблемы в российско-американских отношениях. Когда Байдена на пресс-конференции спросили, каков его ответ на предложение, тот проигнорировал вопрос.

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