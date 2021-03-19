Европа признала нехватку вакцин для предотвращения третьей волны COVID-19

Карантинные меры придется усилить

Европа не сможет предотвратить третью волну COVID-19, у нее для этого недостаточно вакцин. Из-за роста заболеваемости, скорее всего, придется усилить противовирусные меры, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

"Нам понадобится много терпения", - приводит слова министра Spiegel. Шпан подчеркнул: даже если поставки вакцин в ЕС стабилизируются, на вакцинацию всех групп риска уйдет не меньше нескольких недель. Так что карантинные меры ослаблять рано, уверен политик.

Об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе ранее говорила и глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен уверена, что это происходит из-за снижения темпов вакцинации. Виновником ситуации названа компания AstraZeneca: она не произвела и не поставила прописанного в договоре количества вакцины.

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