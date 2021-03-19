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Елизавету II расстроило интервью принца Гарри и Меган Маркл

16:32
  • пятница
  • 19 марта 2021

При этом королева не злится на внука и его супругу

Источник в Букингемском дворце рассказал, как королева Великобритании Елизавета II отнеслась к скандальному интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл.

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Инсайдер заявил, что Елизавету II опечалили заявления бывшей актрисы о расизме в королевской семье. При этом она не злится на внука и его супругу.

"Она не злится, она просто расстроена. Они всегда очень переживали за него, и королева считала своим долгом заботиться о нем. Они всегда поддерживали Меган и стали меньше переживать за него, когда в его жизни появилась Меган, и он стал счастлив", - рассказал источник об отношении королевы к принцу Гарри.

При этом в Букингемском дворце предпочли не комментировать эту информацию, передает Daily Mail.

Ранее Гарри и Меган рассказали о жизни в королевской семье. Супруги признались, что им пришлось столкнуться с непониманием и трудностями, а также расизмом. По их словам, во дворце переживали о цвете кожи их сына Арчи, пока Меган была беременна. Также Гарри пожаловался на отца и брата, которые не оказывали ему должной поддержки.

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