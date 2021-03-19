В Калининграде задержали двух террористов

Их выдворят из России

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Калининграде двух запрещенной в России международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари", передает РИА "Новости".

Уточняется, что провели операцию при силовой поддержке Росгвардии. Было установлено, что задержанные распространяли радикальные идеи среди мусульман региона. Кроме того, они поддерживали контакты с единомышленниками, причастными к действующим в странах Ближневосточного региона террористическим группировкам.

В настоящее время решается вопрос о выдворении боевиков из России.

Ранее в пятницу стало известно, что ФСБ провела сразу две спецоперации по задержанию сторонников украинского неонацистского сообщества. Лидер этой группировки призывал устраивать теракты на территории России. Одного участника банды взяли в Ярославле, еще 13 действовали в Геленджике.

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