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В Калининграде задержали двух террористов

15:03
  • пятница
  • 19 марта 2021

Их выдворят из России

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Калининграде двух запрещенной в России международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари", передает РИА "Новости".

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Уточняется, что провели операцию при силовой поддержке Росгвардии. Было установлено, что задержанные распространяли радикальные идеи среди мусульман региона. Кроме того, они поддерживали контакты с единомышленниками, причастными к действующим в странах Ближневосточного региона террористическим группировкам.

В настоящее время решается вопрос о выдворении боевиков из России.

Ранее в пятницу стало известно, что ФСБ провела сразу две спецоперации по задержанию сторонников украинского неонацистского сообщества. Лидер этой группировки призывал устраивать теракты на территории России. Одного участника банды взяли в Ярославле, еще 13 действовали в Геленджике.

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