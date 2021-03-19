Гимн России на Олимпиаде может заменить музыка Чайковского

Ранее спортивный арбитраж запретил исполнять "Катюшу"

Министр спорта Олег Матыцин рассказал журналистам, какая музыка рассматривается ведомством в качестве замена для гимна России на грядущих летних Олимпийских играх в Токио.

"Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами", - приводит слова Матыцина ТАСС.

Глава Минспорта уточнил, что опыт использования этих композиций на спортивных событиях уже есть, так что предложение интересное.

Российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом и использовать национальную символику на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Ранее спортивный арбитраж в Лозанне отклонил запрос Олимпийского комитета России на использование вместо государственного гимна песни "Катюша".

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