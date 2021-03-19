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Клип Манижи стал одним из самых популярных на "Евровидении-2021"

15:35
  • пятница
  • 19 марта 2021

Песня вызвала большой общественный резонанс

Клип певицы Манижи на песню Russian women, с которой она выступит на "Евровидении-2021", оказался вторым по популярности среди представленных видеороликов от участников из других стран.

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Видео Манижи появилось на официальном YouTube-канале конкурса 10 марта и с тех пор набрало свыше 4,5 миллионов просмотров. Больше удалось получить только клипу сербской группы Hurricane на песню Loco Loco - с 5 марта его посмотрели свыше 4,7 миллиона раз.

При этом в России номер Манижи оценили далеко не все – многие сочли песню антироссийской и оскорбляющей достоинство русских женщин.

Международный музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая, в этом году участие в нем примут музыканты из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят. Решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

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